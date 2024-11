Amazonas x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

O América-MG joga a sua vida, nesta terça-feira (5), contra o Amazonas, na Arena Amazônia, em Manaus, pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Embora ainda remota, o Coelho ainda tem esperança de alcançar o acesso à Série A. Para isso, será crucial fazer uma reta final impecável. A campanha do time alviverde é de 52 pontos, na nona colocação. O grupo comandado por Lisca pode chegar a 64 pontos se somar todos os pontos em disputa até o último jogo. O Mirassol, quarto colocado, e o Sport, terceiro, estão com 59 cada. Santos, líder com 65, e Novorizontino, com 63, completam o G4.

Por outro lado, o Amazonas busca apenas melhorar sua situação dentro da Série B. O time não tem condições de alcançar a Primeira Divisão, afinal, tem 45 pontos, na 12ª posição. Contudo, os amazonenses também não correm mais risco de queda e só cumprem tabela, já começando a pensar em 2025.