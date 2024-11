Amazonas vence e complica situação do América-MG na Série B

Situação do América agora é bastante complicada, afinal, com nove pontos em disputa ele está a sete pontos do quarto colocado da segundona Crédito: Jogada 10

Ainda na luta pelo acesso à elite do Brasileirão, o América viu sua situação se complicar. Precisando da vitória, o Coelho foi derrotado pelo Amazonas por 1 a 0, na noite desta terça-feira (5), na Arena Amazônia, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o América permaneceu com os mesmos 52 pontos, agora sete atrás de Sport e Mirassol, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Assim, se essas equipes vencerem na próxima rodada, o sonho do Coelho de voltar à primeira divisão chegará ao fim. Por sua vez, o Amazonas não tinha mais ambições no Brasileirão e, apesar de já cumprir tabela, atrapalhou os planos do time mineiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O América, afinal, recebe o Ituano na próxima rodada. A partida será na terça-feira (12), às 19h (de Brasília), no Independência. Já o Amazonas viajará até Campinas para enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro, no mesmo dia, mas às 21h.

O jogo O primeiro tempo foi bem equilibrado. O América foi o primeiro a atacar: Juninho recebeu a bola em boas condições, mas foi travado na hora do chute. No minuto seguinte, no entanto, o Amazonas respondeu: Sassá bateu cruzado e a bola saiu pela linha de fundo. Esses dois lances iniciais mostraram que, apesar de já não ter mais objetivos na temporada, o Amazonas não facilitaria para o Coelho. O time mineiro, por sua vez, não se entregou e foi para cima. A partida seguiu bastante igual, com passes no meio-campo e oportunidades para ambos os times. Pelo lado do América, aliás, o volante Juninho foi um dos destaques, com boa marcação e boas subidas ao ataque. Pelo Amazonas, Sassá foi o principal jogador de perigo.

Assim, a melhor chance da etapa inicial aconteceu aos 36 minutos. Em cobrança de falta, a bola chegou a Ricardo Silva, que desviou de cabeça. O goleiro do Amazonas teve trabalho para salvar. Amazonas volta melhor O time da casa voltou muito mais agressivo para o segundo tempo. Conseguiu controlar melhor a posse de bola, dominou o meio-campo com mais qualidade e passou a criar oportunidades. O América, por sua vez, adotou uma postura mais reativa, com dificuldades para criar jogadas, embora tenha tido duas boas chances antes dos 20 minutos do segundo tempo.