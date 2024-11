Torcedor do Fluminense perde Enem após ser roubado por membros de Organizada do Flamengo

Jovem de 17 anos foi abordado por rubro-negros nas proximidades do Maracanã, horas antes da decisão da Copa do Brasil, a caminho da prova

O jovem Thierry Muniz Soares, de 17 anos, perdeu o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na tarde do último domingo (03). O estudante teve seus documentos roubados por membros de uma Organizada do Flamengo próximo ao Maracanã, Zona Norte do Rio, horas antes da decisão da Copa do Brasil. A prova tinha início às 13h30, enquanto o duelo contra o Atlético-MG se iniciava às 16h.

De acordo com relato, Thierry estava com uma mochila do Fluminense quando foi abordado por rubro-negros nas proximidades do Maracanã. O estudante teve seus pertences roubados e não conseguiu realizar o Enem mesmo com uma cópia autenticada da identidade.

“Aí, puxaram minha bolsa para trás e falaram: Fluminense aqui não”, contou o estudante. Thierry disse que buscou ajuda logo após o ocorrido, mas não obteve auxílio. “O policial disse que não podia fazer nada por mim, não me ajudaram em nada”.