Sporting x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo vale lugar no G8 da Champions; Lisboetas, ainda com Amorim no comando e o artilheiro Gyokeres, tenta dobrar time de Guardiola e Haaland

Sporting e Manchester City fazem um jogo que promete muito nesta terça-feira, 5/11, pela Champions. Às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, os times se enfrentam pela quarta rodada. Ambos estão no G8, o que significa vaga direta às oitavas de final, e quem vencer seguirá no grupo que, ao fim da fase de grupos, avança diretamente para essa fase. Além disso, teremos um confronto interessante entre os técnicos. Rúben Amorim, que brilha no Campeonato Português, fará seu último jogo no comando do Sporting, pois foi contratado pelo Manchester United. E o City conta com um dos tops do mundo, Pep Guardiola

Além disso, de um lado estará Gyokeres, artilheiro do Sporting, com 16 gols em dez rodadas do Português. Do outro, no City, está Haaland, um goleador que dispensa comentários e artilheiro da Premier League com 11 gols. E goleador do Inglês nas duas temporadas). Na tabela da fase de grupos, que conta com 36 times, o City ocupa a terceira posição, com 7 pontos, saldo de 9 e uma defesa intransponível, já que não levou gols. O Sporting, por sua vez, é o quarto colocado, com os mesmos 7 pontos e está invicto, mas com saldo de 4 gols.

Onde assistir

Os canais MAX e Space transmitem a partir das 17h (de Brasília).