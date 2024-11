Santos tem reunião importante para ter Allianz Parque na ‘despedida’ da Série B

As presidências dos dois clubes já se acertaram quanto ao empréstimo do estádio. Antes, o Alviverde havia se mostrado irredutível quanto a ceder seu estádio. Contudo, como o período da partida será em uma data que não terá jogos do Verdão, a diretoria do Palmeiras decidiu aceitar a proposta. Além disso, pesou o bom relacionamento entre os mandatários dos dois clubes, que entraram rapidamente em um acordo.

A WTorre, com quem o Santos tem planos de construir sua nova arena, também entra no cenário e participa das negociações e reuniões. O grande entrave do Peixe, entretanto, está na data.

De acordo com a agenda de shows do Allianz, haverá eventos grandes no estádio nos dias 15 e 16. Já a partida contra o CRB está marcada para o dia 17. Serão dois shows da banda Linkin Park. Assim, o Santos vive com a expectativa que a CBF consiga alterar a data do embate para o dia 18 de novembro.

Presidente do Santos fez enquete por Allianz Parque

Neste domingo (3/11), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, abriu uma votação para o torcedor decidir onde será a despedida do clube da Série B. Além da Vila Viva Sorte, o mandatário também colocou a opção do Allianz Parque, que venceu com folga a enquete.