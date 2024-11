Santos busca renovação com Brazão em meio a sondagens

Goleiro do Peixe está no radar do Torino e de grupo comandado por John Textor.

O goleiro Gabriel Brazão, um dos destaques do Santos ao longo da Série B, é alvo de sondagens européias para 2025. Em resposta as especulações, o Peixe já trabalha para tentar ampliar o contrato do arqueiro.

Brazão tem contrato com o alvinegro praiano até 2026 e o clube já iniciou as conversas para a renovação. Entrentato, de acordo com o Uol Esporte, por conta das sondagens, as tratativas paralisaram.

Os grandes interessados no goleiro do Peixe são o Torino, da Itália, e o Eagle Football Holdings, grupo gerido pelo empresário norte-americano John Textor, proprietário do Botafogo.