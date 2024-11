Real Madrid x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), TNT e Max (streaming).

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta terça-feira (5), Real Madrid e Milan se enfrentam às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada da fase de liga da competição.

Como chega o Real Madrid

O clube merengue não vive seu melhor momento na temporada, mas vai em busca de mais uma vitória na Champions para seguir como um dos favoritos ao título europeu. O Real Madrid venceu o Stuttgart na estreia por 3 a 1, perdeu para o Lille por 1 a 0, fora de casa, e bateu o Borussia Dortmund por 5 a 2, de virada, com direito a hat-trick de Vini Jr.

Dessa maneira, a expectativa é que Carlo Ancelotti repita o time titular dos últimos compromissos. A boa notícia fica por conta do retorno de Rodrygo, recuperado de lesão. No entanto, o brasileiro deve começar a partida no banco de reservas. Assim, Luka Modric deve começar entre os titulares.

Além disso, Dani Carvajal, Thibaut Courtois e David Alaba, lesionados, seguem fora de combate.