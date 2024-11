Ramón Díaz prepara mudanças e esquema tático ‘antigo’ para o Dérbi

Treinador segue sem contar com Cacá, com uma lesão no quadril, e Igor Coronado, que cumprirá suspensão automática Crédito: Jogada 10

O Corinthians encara o Palmeiras nesta segunda-feira (04/11), às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado após as quedas nas Copas, o técnico Ramón Díaz prepara mudanças no time titular. Além disso, deve recuperar um esquema tático antigo utilizado pelo treinador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso porque no último treino antes do dérbi, Ramón Díaz testou uma formação com três zagueiros, com a entrada de Gustavo Henrique na defesa ao lado de André Ramalho e Félix Torres. O esquema tático não era utilizado pelo treinador há um mês e meio. A última vez foi na derrota do Timão para o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, no dia 14 de setembro.

Além dos três zagueiros, o treinador argentino também deve fazer duas mudanças no time titular. A primeira será uma troca simples na lateral-esquerda, com a saída de Matheus Bidu e a entrada de Hugo. Já no meio de campo, Alex Santana deverá receber uma chance e atuar ao lado de José Martínez e Garro. Assim, Charles e Carrillo vão começar o dérbi no banco. Um provável Corinthians tem: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres; Matheuzinho, José Martínez, Alex Santana, Rodrigo Garro e Hugo; Memphis Depay e Yuri Alberto. De desfalques, o treinador segue sem contar com Cacá, com uma lesão no quadril, e Igor Coronado, que cumprirá suspensão automática contra o Palmeiras.