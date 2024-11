Proposta do Lyon a Rayan, do Vasco, envolve dívida com o Botafogo

A proposta do Lyon (FRA) pelo atacante Rayan, do Vasco, envolve mais fatores do que apenas dinheiro. Afinal, o clube é gerido por John Textor, dono também da SAF do Botafogo. Dessa forma, o dirigente planeja seduzir o Cruz-Maltino com mais opções pela joia do clube.

Além de 14 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões no câmbio atual), o norte-americano também quer envolver o abatimento de uma dívida que o Vasco tem com o Botafogo, segundo matéria desta segunda-feira (4) do “ge”. O Cruz-Maltino deve R$ 15 milhões à empresa do CEO do Botafogo, Thairo Arruda, referente à comissão pelo intermédio da venda da SAF vascaína à 777 Partners, em 2022.

