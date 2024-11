Neymar sai machucado em vitória do Al-Hilal na Champions da Ásia

Camisa 10 entra no segundo tempo, mas fica apenas 28 minutos em campo e é substituído na vitória sobre o Esteghlal, pela 4ª rodada

Preocupação para o Al-Hilal. Na segunda partida de Neymar desde a cirurgia no joelho esquerdo, que deixou o brasileiro afastado dos gramados por um ano, o brasileiro atuou somente 28 minutos e, novamente, saiu de campo lesionado, com dores na coxa direita. Em campo, o grande destaque da partida foi o atacante Mitrovic, que anotou um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre o Esteghlal, pela 4ª rodada da Champions da Ásia, na Kingdom Arena, em Riade, nesta segunda-feira (5).

O craque brasileiro retornou no dia 21 de outubro na vitória por 5 a 4 sobre o Al-Ain e teve uma infelicidade no segundo jogo desde que voltou da pior lesão da carreira. O atacante sofreu uma entrada dura e saiu com dores na coxa direita.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus não perde desde o dia 17 de abril, em partida válida pela última temporada. O Al-Hilal vinha de um empate por 1 a 1 com o Al-Nassr pelo Campeonato Saudita.