Mirassol x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

O Mirassol sonha com o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e, para isso, precisa vencer o Coritiba no duelo entre as equipes nesta terça-feira (05), válido pela 35ª rodada da Série B. O confronto será realizado no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os canais SporTV e Premiere transmitem a partida ao vivo.