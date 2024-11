Mídia internacional repercute atuação de Gabigol pelo Flamengo: ‘Disposto a decidir’

A Copa do Brasil é um torneio nacional, mas teve repercussão internacional graças à grande atuação de Gabigol na vitória do Flamengo sobre o Atlético no primeiro jogo da final. O jornal espanhol AS e o argentino Diário Olé destacaram a capacidade de decisão e o “sangue frio” do atacante rubro-negro.

O Diario AS destacou o seguinte título: “Gabigol aproxima a Copa”. O desempenho do camisa 99 deu a vantagem do Flamengo até perder a partida de volta por um gol de diferença.