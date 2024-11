Marcelo visita Xerém após rescisão com o Fluminense

Lateral também acompanhou ao jogo do filho Liam, que está no sub-9 do Tricolor, no último domingo, no CT das Vargens

Marcelo já deixou o Fluminense, mas ainda tem laços com Xerém. O lateral-esquerdo visitou o centro de treinamento dentro do estádio que leva seu nome nesta segunda-feira. Ele acompanhou um treino do filho mais novo, Liam, no sub-9 tricolor. No domingo, Marcelo também assistiu ao jogo da categoria contra o Flamengo, com derrota tricolor por 2 a 0, no CT das Vargens.

Em comum acordo, Marcelo e Fluminense romperam o vínculo, que ia até o fim de 2024. O estopim para a rescisão foi um desentendimento público com o técnico Mano Menezes, na última sexta-feira, no gramado do Maracanã.