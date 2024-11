Liverpool x Bayer Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Liverpool

Vice-líder da fase de liga da Champions, com 100% de aproveitamento. Ao todo, os Reds têm três vitórias em três jogos e estão com os mesmos nove pontos do líder Aston Villa, que leva vantagem no saldo de gols (6 a 5).

Além disso, o Liverpool foi o único clube que briga na parte de cima da tabela da Premier League que venceu seu compromisso na última rodada da competição. Assim, a equipe assumiu a liderança isolada após a vitória por 2 a 1 sobre o Brighton, em Anfield.

No entanto, os Reds terão uma baixa importante de última hora. Isto porque o zagueiro Konaté, que se machucou durante a partida do fim de semana contra o Brighton, vai desfalcar o time nesta terça-feira. Assim, o francês se junta a Alisson, Elliott, Chiesa e Diogo Jota no departamento médico do clube.