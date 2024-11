Isaque, do Fluminense, celebra título do Brasileirão sub-17: ‘Ainda não caiu a ficha’

O Fluminense bateu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, e conquistou o bicampeonato do Brasileirão Sub-17, na última sexta-feira (1). Assim, entre os grandes destaques está o jovem Isaque, que abriu o placar e deu a assistência para o gol do título, marcado por Wesley Natã, ainda no primeiro tempo.

“Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava entrar para a história desse clube tão maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus por me permitir vestir a camisa tricolor desde os meus dez anos”, disse o Moleque de Xerém ao site oficial do clube carioca.

“O segredo é Deus, que me proporciona momentos maravilhosos. Acho que, quando chega a final, dou uma inspirada. Trabalhamos unidos desde o início pelo título e estou feliz demais por ter feito mais um gol e assistência”, acrescentou.