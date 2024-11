Inter: Roger Machado garante ‘casamento bom’ com dupla Borré e Valencia

Roger Machado, técnico do Internacional, quase não utiliza Borré e Valencia juntos. No entanto, a dupla atuou contra o Flamengo na última quarta-feira (30) por alguns minutos depois de mais de dois meses. Assim, o treinador cita que a dupla tem um ‘casamento bom’ quando jogam juntos, pelas características diferentes.

“A característica com dois jogadores talvez possa ser usada no começo da partida, dependendo da necessidade, mas sabemos que vai oferecer algumas questões ao adversário. Acho que eles têm um casamento bom, o Borré flutua um pouco mais, fazendo com que um dos zagueiros tenham que se trancar em cima da marcação, e o Valencia faz as buscas de profundidade. É um casamento muito bom para esse tipo de jogo”, disse.