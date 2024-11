Igor Jesus, do Botafogo ‘ignora’ proposta milionária do West Ham

Atacante, um dos destaques do Alvinegro na temporada, está focado na briga pelo título do Brasileiro e da Libertadores

Igor Jesus, um dos destaques do Botafogo nesta reta final de temporada, começou a chamar atenção de clubes de fora do Brasil. Dessa forma, o West Ham, da Inglaterra, sinalizou o interesse em fazer uma proposta de 30 milhões de libras, ou seja, algo em torno de R$ 225 milhões pelo jogador. No entanto, o atacante ”ignorou” a situação.

De acordo com o ”ge”, Igor Jesus não procurou saber detalhes neste momento desse interesse pois está focado na briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

O atacante chegou ao Alvinegro na última janela de transferências, mas logo se destacou com boas atuações pela equipe carioca e se tornou uma das peças indispensáveis de Artur Jorge. Além disso, Igor Jesus também chamou a atenção de Dorival Júnior e vem acumulando sua segunda convocação seguida para defender a Seleção Brasileira. Ele marcou seu primeiro gol com a amarelinha logo na primeira partida – que já começou como titular, contra o Chile, na última Data Fifa.