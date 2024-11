Globo fecha acordo para exibição de torneio internacional

A Globo fechou a aquisição dos direitos de transmissão da Copa Intercontinental da Fifa na TV aberta. O torneio contará com a participação de Botafogo ou Atlético-MG, equipes que se enfrentam na decisão da Libertadores, no próximo dia 30. A negociação foi feita pela Livemode. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

A competição é uma continuação do Mundial de Clubes da Fifa. Porém, o nome adotado remete a antiga Copa Intercontinental, disputada pela última vez em 2004 e que reunia as equipes vencedoras da Libertadores (Conmebol) e a Champions League (UEFA). O formato previa jogo único e definia o campeão do mundo.