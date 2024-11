Gabriel Pec supera Suárez e Orellano e é eleito a contratação do ano na MLS

Revelado nas divisões de base do Vasco, Gabriel Pec foi eleito a “Contratação do Ano da MLS”, principal liga de futebol dos Estados Unidos. Na votação, que aconteceu através de um júri formado por jogadores, membros das comissões técnicas dos clubes e membros da imprensa, o atleta superou Luís Suárez, do Inter Miami.

O júri escolheu o brasileiro com 37,53% dos votos, enquanto o uruguaio teve 27,63%. O terceiro colocado foi Luca Orellano, que também é ex-jogador do Vasco e defende o Cincinnatti, com 12,53%.

Além disso, os jurados também selecionaram o atacante para o Time das Estrelas da MLS na temporada. Antes disso, já haviam escolhido o atleta, de 23 anos, como o melhor estreante da temporada, sendo o primeiro brasileiro a alcançar tal feito na liga norte-americana.