Gabigol deixa Fenômeno para trás e se torna 7º jogador com mais gols em finais no futebol

Da plaquinha levantada ao muque: ontem teve em dose dupla. Acostumado com o protagonismo em momentos decisivos, Gabigol se reencontrou com seus momentos de glória na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, pelos primeiros 90 minutos da final da Copa do Brasil. Os dois gols, aliás, não contribuíram só com a vantagem do Flamengo na decisão, mas também com um dos – notáveis – recordes pessoais na carreira.

Os dois gols da tarde do último domingo (03), no Maracanã, fizeram de Gabriel Barbosa o sétimo jogador com mais bolas na rede em finais da história do futebol. O camisa 99 da Gávea marcou 17 tentos em decisões e ultrapassou nomes como Puskas e Ronaldo Fenômeno. Desse total, 16 foram pelo Flamengo e um quando ainda atuava no Santos. O atacante “só” fica atrás de astros como Lionel Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Neymar, Lewandowisk e Romário.

Gabi chegou, também na tarde do último domingo (03), à expressiva marca de 160 gols com a camisa do Flamengo. Não se tornou ídolo à toa, marcou 16 vezes em 17 finais disputadas pelo Rubro-Negro e pode ampliar a marca no próximo domingo (10), na Arena MRV, pelo jogo de volta contra o Atlético-MG.