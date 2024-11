Fluminense tem seis suspensos para duelo com o Internacional pelo Brasileirão

Tricolor não poderá contar com Felipe Melo, Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias diante do Colorado, no Beira-Rio

O técnico Mano Menezes terá que monta um verdadeiro quebra-cabeças para escalar o Fluminense diante do Internacional, na sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira- Rio. Afinal, o comandante não poderá contar com seis jogadores, que estão suspensos depois do empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Entre eles, está Felipe Melo, que mesmo sem atuar diante do Tricolor gaúcho, fez sinal de roubo à arbitragem do banco de reservas e recebeu o vermelho. Além disso, outros cinco titulares também estarão fora de combate em virtude de suspensões. Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias, todos titulares, não estarão aptos para enfrentar o Colorado.

No último final de semana, a saída mais conturbada. Marcelo teve um desentendimento com Mano à beira do campo, no empate do Fluminense com o Grêmio, na sexta-feira (1), no Maracanã. Sendo assim, no dia seguinte, o clube informou que, em comum acordo, as partes chegaram à conclusão que a solução ideal, diante do cenário, seria o rompimento do contrato.