Filho de Simeone é acusado de racismo: ‘Maldito macaco’

Denúncia é que ato preconceituoso de Gianluca, filho do técnico argentino, teria ocorrido em partida da Quarta Divisão da Espanha Crédito: Jogada 10

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, acompanhou dois dos seus filhos, que são jogadores de futebol, serem destaques nos jornais da Espanha, no último domingo (03/11). Contudo, por episódios diferentes. Enquanto, o mais novo, Giuliano, fez o seu primeiro gol pelos Colchoneros, seu irmão mais velho, Gianluca, é alvo de acusação de racismo. O lateral Julio Martínez, que defende o Guadalajara, denunciou Gianluca, atacante do Rayo Majadahonda, de preconceito racial durante jogo da Quarta Divisão da Espanha. De acordo com o adversário, os insultos ocorreram nos acréscimos do duelo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Maldito macaco, negro de merda”, teriam sido as ofensas do filho de Simeone.

O árbitro responsável pelo embate, Thierry Torres Rodríguez, optou até pela paralisação do confronto depois da acusação de racismo. Houve o registro da denúncia na súmula, e a equipe de arbitragem indicou que não testemunhou o suposto episódio. No minuto 95, tive que ativar o protocolo de insultos racistas, porque o jogador de número 18 do Guadalajara, Julio Rafael Martínez Escorcia, me comunicou que o atleta de número 9 do Rayo Majadahonda, Gianluca Simeone Baldini, usou os seguintes termos: “Maldito macaco, negro de merda”. (As ofensas) Não foram ouvidas pela equipe de arbitragem, que levou o caso ao delegado do jogo. A partida ficou parada por aproximadamente dois minutos

Filho de Simeone se defende de acusações Após as denúncias, Gianluca, de 26 anos, se posicionou por meio de publicação nas redes sociais e desmentiu que foi autor de práticas racistas. “Depois de ler o relatório do árbitro, quero deixar muito claro que as acusações feitas por um rival contra mim são completamente falsas e que em nenhum momento proferi insultos racistas a ninguém”, afirmou o atacante. Ele iniciou sua carreira no River Plate, da Argentina, mas não conseguiu despontar. Desta forma, assinou com o Rayo Majadahonda, em junho de 2024. Seu vínculo é válido por uma temporada.

Irmão de Gianluca ainda convive com o pai Giuliano, de 21 anos, tem ainda o privilégio de conviver com o seu pai. Afinal, Diego é o seu treinador no Atlético de Madrid. Inclusive, o comandante viu o filho marcar pelos Colchoneros na vitória por 2 a 0 sobre o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol. O técnico argentino também rebateu acusações de tratamento especial a Giuliano por ser seu filho. “Vejo o Giuliano como um jogador de futebol. Desde o momento em que decidimos mantê-lo foi como com qualquer outro jogador, ele pode nos ajudar. Só penso no time, não penso em ninguém, não é diferente porque é meu filho”, esclareceu Simeone.