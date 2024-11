Em partida no Peru, jogador morre após ser atingido por raio

Uma tragédia ocorreu em partida de competição amadora na cidade de Huancayo, no Peru. Durante jogo disputado no último fim de semana entre Juventud Bellavista e Família Chocca, o zagueiro José Hugo de la Cruz Meza morreu após ser atingido por um raio.

O confronto no Estádio Coto Coto estava ainda na primeira etapa quando a forte chuva que caía na região forçou a paralisação do mesmo por questões de segurança. Porém, no momento que os atletas se encaminhavam para os vestiários, um forte raio caiu e, de imediato, diversos atletas foram ao solo.