Em evento no estádio Nilton Santos, Botafogo lança novo uniforme

Camisa com detalhes em amarelo, é a segunda em parceria com patrocinadora master Parimatch, que estampa o uniforme alvinegro

A nova camisa alvinegra é resultado de uma parceria com a patrocinadora do clube, a empresa de apostas esportivas Parimatch. O uniforme é preto, mas apresenta detalhes em amarelo. A venda será inicialmente com peças limitadas.

Este é o segundo ano consecutivo em que o Alvinegro lança uma camisa em parceria com seu patrocinador máster. Em 2023, a campanha se chamava “noite estelar”, com uma camisa preta que apresentava o pedaço de uma estrela em cinza e amarelo.

Em campo, ainda sem a estreia do novo uniforme, o Botafogo enfrentará o Vasco no clássico carioca, marcado para esta terça-feira (05) no estádio Nilton Santos. Líder do Brasileirão com 64 pontos, o time pode aumentar a diferença para o Palmeiras, que já jogou na rodada, tendo sido derrotado pelo Corinthians.