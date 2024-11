Eficiente nos contragolpes, Corinthians vence Palmeiras em Itaquera e respira no Brasileirão

Com grande eficiência nos contra-ataques, o Corinthians não deu chances ao Palmeiras e venceu por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (4), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Garro, no primeiro tempo, e Yuri Alberto, na etapa final, anotaram os gols na Neo Química Arena.

O resultado leva o Timão para a 13ª colocação, agora, com 38 pontos e respira na luta contra o rebaixamento, abrindo quatro pontos sobre o primeiro time no Z4. Já o Verdão estaciona nos 61 pontos e compromete sua perseguição ao líder Botafogo. Além disso, pode perder a segunda colocação no decorrer da rodada.

Garro decisivo na primeira etapa

Os times apresentaram propostas de jogo bem diferentes. Enquanto o Palmeiras adiantou a marcação com eficiência e, assim, manteve o domínio das ações no campo ofensivo, o Timão apostou na ligação direta e nas saídas em contragolpes. A primeira chance foi dos visitantes antes do primeiro minuto, quando Flaco López, da entrada da área, obrigou Hugo Souza a fazer boa defesa. Felipe Anderson e Raphael Veiga também tiveram oportunidades. Mas a partir dos 30 minutos, o Verdão começou a perder concentração.