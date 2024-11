De La Cruz está incomodado e pode deixar o Flamengo, diz imprensa argentina

Uruguaio passa por momento difícil no Rubro-Negro e já vira alvo do River Plate, que pretende abrir negociação pelo seu retorno Crédito: Jogada 10

O argentino Nicolás De La Cruz não descarta deixar o Flamengo. De acordo com a TV argentina “TYC Sports”, o uruguaio está desconfortável com a fase ruim e as dificuldades físicas que vem enfrentando no clube carioca. Diante disso, ele não se opõe a uma possível saída há menos de 11 meses na equipe. Assim, o River Plate, ex-clube de De La Cruz, monitora a situação. No entanto, um retorno do ídolo ao Monumental de Nuñez neste momento é muito difícil. O clube argentino, afinal, dificilmente conseguiria pagar o valor que seria pedido pelo Flamengo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo, aliás, pagou por volta de US$ 15 milhões pela transferência de De La Cruz, dos quais 50% pertenciam ao River. O meia assinou contrato por quatro temporadas, até o final de 2028. Caso saia, será preciso pagar seu valor de mercado, que é em torno de US$ 18 milhões (cerca de R$ 103 milhões). Ainda de acordo com a imprensa argentina, o River pretende iniciar uma negociação pelo retorno do camisa 18. Para isso, o time argentino não descarta tentar um retorno por empréstimo. Lesões de De La Cruz O uruguaio De La Cruz sentiu o forte ritmo do futebol brasileiro e sofreu com questões físicas nos últimos meses. O camisa 18 já passou por dores no ombro direito e no tendão de Aquiles dos dois pés, assim como um trauma no joelho direito.