Corinthians tem última chance para vencer um clássico no ano

Até aqui, o Corinthians não venceu nenhum dos duelos contra Santos, São Paulo e Palmeiras. Foram sete jogos, com quatro derrotas e dois empates. Um aproveitamento de 11,1%. Em caso de derrota nesta segunda, o Timão fechará o ano com apenas 9% dos pontos disputados contra rivais, a pior marca no século.

O Corinthians encara o Palmeiras nesta segunda-feira (04/11), às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com muitos objetivos. Além de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão e atrapalhar o adversário na luta pelo título, o Timão também busca vencer seu primeiro clássico no ano.

Além disso, o Timão não vence um clássico há 15 meses. A última vez foi no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, do ano passado, contra o São Paulo. Triunfo por 2 a 1. Contudo, no jogo de ida, perdeu por 2 a 0 e deu adeus para a competição.

Desde a última vitória em clássico, o Corinthians teve quatro treinadores: Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, António Oliveira e Ramón Díaz. Além disso, o Timão não vence o Palmeiras há mais de 1000 dias. A última vitória no Dérbi aconteceu em 25 de setembro de 2021, pela 22ª rodada do Brasileirão. De lá para cá os rivais se enfrentaram oito vezes, com cinco vitórias do Verdão e três empates.

Por fim, esta é a última chance do Timão vencer um clássico em 2024, já que será o último da temporada. Assim, o dérbi ganhou importância ainda maior do que já vale um Corinthians x Palmeiras.