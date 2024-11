Com dois de Firmino, Al Ahli goleia pela Liga dos Campeões da Ásia

A campanha invicta do Al-Ahli na Liga dos Campeões da Ásia se prolongou nesta segunda-feira (04/11). Com dois gols de Roberto Firmino e Mahrez, o time árabe goleou por 5 a 1 o Al Shorta Baghdad, do Iraque. Assim, o clube se mantém na liderança do Grupo A da competição.

“Feliz pelos gols, importante pra mim, claro, mas o que valeu mesmo hoje foi a atuação de toda equipe, que manteve o bom nível e também a invencibilidade na Champions da Ásia. Vamos trabalhar para que possamos realizar mais partidas como essa”, disse Firmino, agora com 14 gols em 47 jogos pelo Al Ahli.