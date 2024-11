Botafogo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Brasileiro é, agora, o foco de Botafogo e Vasco. Assim, os rivais cariocas se enfrentam nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O clássico completa a rodada 32 do Brasileirão. Finalista da Libertadores, o Glorioso terá, então, quase um mês para dar atenção ao Nacional, torneio em que está forte na briga pelo tricampeonato. Já o Cruz-Maltino, fora da Copa do Brasil, tem apenas a liga para confirmar vaga na Copa Sul-Americana de 2025 ou até tentar superar seus voos de galinha no torneio.

Como chega o Botafogo?

Na briga pela liderança, o Botafogo deixa a Libertadores de lado para encerrar um jejum de 29 anos sem título brasileiro. A torcida sonha com o final feliz, apesar de já ter começado a mobilização para a final do torneio internacional, contra o Atlético-MG, dia 30/11, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. O desafio, portanto, será conciliar as expectativas.

Para o clássico, o zagueiro Bastos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Adryelson será o substituto. Depois de entrar no lugar de Barboza, poupado, no último jogo contra o Peñarol, o Ministro da Defesa começa como titular pela segunda vez consecutiva.