Botafogo lança medalhas comemorativas em homenagem aos 130 anos do clube

Em celebração pelos 130 anos do clube, o Botafogo lançou medalhas comemorativas em parceria com a Casa da Moeda do Brasil. São três modelos com tiragem limitada: em bronze, prata e ouro. As medalhas destacam a “Origem da Estrela”, a fundação do Club de Regatas Botafogo, em 1º de julho de 1894.

Os preços variam de acordo com o material. As medalhas de bronze custam R$ 215,00, enquanto as de prata estão por R$ 826,00. Já as de ouro saem por R$ 89.000,00. As peças estão disponíveis para compra no site do Clube de Medalha da Casa da Moeda (https://clubedamedalha.com.br/130AnosBotafogo).

O Club de Regatas Botafogo, como se sabe, se fundiu com o Botafogo Football Club no dia 8 de dezembro de 1942, dando origem ao Botafogo de Futebol e Regatas como o conhecemos hoje.