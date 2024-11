Bahia x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e São Paulo duelam nesta terça-feira (5/11), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, aliás, é direto por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Afinal, o Tricolor é o sexto colocado, com 51 pontos e está com a última vaga no G-6 neste momento. Já o Tricolor de Aço é o sétimo, com 46, e também sonha com um lugar na competição continental em 2025.

Como chega o Bahia

O Tricolor de Aço terá três desfalques para a partida desta terça. Afinal, Thaciano cumpre suspensão automática; Rezende está em fase de transição após lesão muscular; e Biel está no departamento médico com dores nas costas. Aliás, a ausência de Thaciano vai obrigar Rogério Ceni a mudar o time titular. A tendência é que a vaga no ataque fique com Luciano Rodríguez. Por fim, também existe uma chance de mudança no meio de campo, e Nicolás Acevedo pode ganhar a vaga de Jean Lucas.

Como chega o São Paulo

Já no Tricolor Paulista, as novidades entre os relacionados podem ser Bobadilla e Patryck. Eles voltaram aos treinos com o grupo neste final de semana e ficam à disposição do treinador. Assim, os únicos dois jogadores que estão no departamento médico do São Paulo, neste momento, são os meio-campistas Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda) e Michel Araujo (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo). Contudo, Luis Zubeldía deve repetir a equipe dos últimos jogos, com Erick no ataque da equipe ao lado de Luciano, Lucas e Calleri.

BAHIA X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Data e horário: 5/11/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Acevedo), Everton Ribeiro e Cauly; Luciano Rodríguez (Ademir) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Erick, Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)