Arrascaeta vê Gabigol ‘obcecado’ no Flamengo: ‘Tem muita estrela’

Uruguaio destaca importância do atacante, que marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 do Rubro-Negro sobre o Atlético, pela Copa do Brasil

O meia Arrascaeta exaltou a grande partida de Gabigol na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Atlético, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã. O uruguaio ressaltou a “estrela” do camisa 99 em jogos de decisivos, além de destacar sua obsessão por gols.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Ele tem muita estrela. No momento que a gente precisa, ele está lá para fazer gols fundamentais, como ontem. É um cara que tenta dar o seu melhor para o time e para o grupo. Ele sempre está no lugar certo e na hora certa para concluir as jogadas”, diz Arrascaeta.