Aguerre, do Peñarol revela provocação de John antes de pisão

Goleiro foi expulso após pisar em jogador do Alvinegro no intervalo do jogo decisivo pela semifinal da Libertadores

O goleiro Aguerre, do Peñarol, se pronunciou sobre o cartão vermelho que recebeu no intervalo do jogo decisivo entra Peñarol e Botafogo pela semifinal da Libertadores. O jogador pisou no goleiro John, do Alvinegro, e recebeu o cartão vermelho a caminho do vestiário.

Dessa forma, a equipe uruguaia ficou com um jogador e menos e complicou ainda mais a situação do time em busca da classificação. Em entrevista ao programa Minuto 1, da Carve Deportiva, no Uruguai, Aguerre revelou que ele foi provocado por John.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O goleiro do Botafogo disse que estávamos fora da Copa, que não tínhamos chance. Isso me tirou. Me virei, disse algumas coisas para ele e pisei nele. Quando me virei vi o árbitro com o vermelho. Meu mundo desabou e eu disse: ‘Eu estraguei tudo aqui'”, revelou.