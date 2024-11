Abel Ferreira lamenta falta de eficiência e erros individuais no Dérbi

Treinador do Palmeiras recordou erro de jogos anteriores e citou Senna para poder explicar um ano com a possibilidade de menos títulos

Abel também relembrou erros que marcaram outras partidas do Palmeiras no campeonato, como no empate contra o Fortaleza, além da efetividade corinthiana ao aproveitar suas oportunidades no Dérbi.

“São erros individuais. Lembram de como foi o gol do Fortaleza no último jogo? Um corte errado dentro da área. O Garro conseguiu fazer um gol de fora da área que nós, sem goleiro, não conseguimos fazer. O segundo gol do Fortaleza foi exatamente igual. São erros individuais. Hoje era um jogo contra o Corinthians que está brigando contra o rebaixamento e o Palmeiras que briga pelo título”, enfatizou.

Com a derrota, o Palmeiras pode ver o Botafogo abrir seis pontos de vantagem na liderança do campeonato e a temporada terminar com menos títulos que as anteriores. Abel Ferreira lembrou o seu ídolo Ayrton Senna para explicar que o Verdão não vai conqusitar vencer tudo que disputar.

“Queremos ganhar todos os jogos e competições, mas nem o Senna foi capaz, na Fórmula 1, de ganhar todos os anos”, pontuou.