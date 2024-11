Ruim para os dois! Manchester United e Chelsea empatam no Old Trafford

United e Blues só empatam em clássico disputado no Old Trafford e saem de campo frustrados com o resultado

Neste domingo (3), Manchester United e Chelsea empataram por 1 a 1, no Old Trafford, pela 10ª rodada da Premier League. Os gols saíram com Bruno Fernandes a favor do United e Moisés Caicedo para o visitante. Com o resultado, os Red Devills ficam na 13ª colocação, com 12 pontos. Os Blues aparecem na quarta posição, com 18 pontos.

Na próxima jornada do torneio inglês, o Manchester United encara o Leicester City, em casa. Enquanto isso, o Chelsea mede forças diante do Arsenal, no Stramford Bridge.

Primeira etapa morna

Os primeiros 45 minutos no Old Trafford foram decepcionantes. Os dois times entraram dispostos a pressionar e dar calor, mas faltava efetividade na hora de concluir as jogadas. Os principais lances de perigo vieram mais perto do intervalo. O Chelsea assustou na bola parada que carimbou o poste de Onana. Pelo lado do United, Rashford recebeu cruzamento com liberdade e chutou por cima do gol.