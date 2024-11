Presidente do Santos abre votação para local de despedida da Série B

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, abriu uma votação para o torcedor decidir aonde será a despedida do clube da Série B. Além da Vila Viva Sorte, o mandatário também colocou a opção do Allianz Parque receber o último jogo do Peixe pela competição. O embate será contra o CRB, no dia 17 de novembro.

Qualquer usuário da rede social que vá no perfil do presidente pode participar da votação. No atual momento, o Allianz Parque vai vencendo de forma esmagadora. O estádio do Palmeiras tem capacidade maior do que a Vila Viva Sorte, que recebeu pouco mais de 14 mil pessoas na vitória do Peixe em cima do Vila Nova, neste sábado (02/11).