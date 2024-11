Porto goleia Estoril e segue na perseguição ao Sporting Lisboa

Porto não deu moleza ao Estoril e conseguiu vencer por uma boa margem de gols dentro do Estádio do Dragão neste domingo

Neste domingo (3), o Porto derrotou o Estoril Praia por 4 a 0, no Estádio do Dragão, pela 10ª rodada do Campeonato Português. Os gols da vitória saíram com Namaso, Pepê e Galeno (2). Com o placar, os Dragões chegaram aos 27 pontos. O visitante é o 12º colocado, com nove pontos.

Na próxima rodada, o Porto mede forças diante do Benfica, no Estádio da Luz. Enquanto isso, o Estoril busca a sua recuperação contra o AVS SAD, em casa.

Porto em começo fulminante

O Porto entrou com a necessidade de vencer para não deixar o Sporting Lisboa escapar na tabela de classificação. Sem perder tempo, o ritmo intenso levou os dragões ao ataque e isso foi determinante para buscar a vitória. O Estoril sentiu a pressão e cedeu espaços, melhor para Namaso, que invadiu a grande área e bateu forte na saída do goleiro. O segundo não demorou a sair. O zagueiro tentou recuar para o goleiro e Pepê, antes que a bola chegasse no jogador certo, empurrou para dentro da rede, 2 a 0.