Na goleada do Tottenham, Richarlison volta a se machucar

De virada, o Tottenham venceu o Aston Villa, neste domingo (3/11), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. O triunfo por 4 a 1 começou com o time levando um susto no primeiro tempo, quando o rival saiu na frente com um gol de Rodgers. Contudo, na etapa final, Brennan Johnson e Solanke (duas vezes) e Maddison marcaram os gols que garantiram a vitória, levando os Spurs a 16 pontos e à sétima posição na Premier League. O Aston Villa, com 18 pontos, sonhava em ficar no Top 3, mas terminou a rodada em quinto lugar.

A má notícia ficou por conta da lesão de Richarlison. O brasileiro começou no banco, entrou no lugar de Son aos 11 minutos e, após dar a assistência para o segundo gol de Solanke, que definiu o 3 a 1, sentiu a coxa esquerda e saiu machucado. Vale dizer que o atacante ficou dois meses inativo por causa de uma lesão na panturrilha e tinha retornado apenas em 24 de outubro.

Aston Villa surpreende Tottenham no 1º tempo

O Tottenham deixou a desejar no primeiro tempo. O time não conseguiu se livrar da marcação do Aston Villa e ficou dependendo de chutes sem perigo de fora da área. O time visitante, percebendo que os Spurs não estavam inspirados, começou a aparecer no ataque depois dos 25 minutos. Primeiro, quase marcou com Onana, em uma cabeçada que o goleiro Vicario salvou. Mas, aos 32, veio o gol. Após uma cobrança de escanteio, o atacante Brennan Johnson foi ajudar a zaga e cabeceou para trás. Vicario evitou o gol contra, mas quem pegou o rebote foi Rodgers, que concluiu sem dificuldade para fazer 1 a 0. E por pouco o Aston Villa não ampliou: Watkins perdeu uma grande chance.