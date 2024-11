Messi passa em branco, e Inter Miami sofre derrota no mata-mata da MLS

Em noite de Lionel Messi sem inspiração, o Inter Miami perdeu por 2 a 1 para o Atlanta United neste sábado (2), pelo segundo confronto das oitavas de final da MLS. Davi Martinez anotou para a equipe da Flórida, mas Derrick Williams e Xande Silva asseguraram a virada para os anfitriões, no Mercedes-Benz Stadium.

Com a derrota, o Inter Miami se vê empatado no saldo de gols com o Atlanta United. Afinal, o time de Messi & Cia. venceu por 2 a 1 a primeira partida da melhor de três, com gols de Luís Suárez e Jordi Alba, Assim, os times se enfrentarão no jogo 3 da primeira rodada do mata-mata das oitavas. O jogo será no próximo sábado (9), às 22h (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais notícias de Futebol Internacional