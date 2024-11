Marcelo se pronuncia após rescisão com o Fluminense

Lateral-esquerdo, campeão da Libertadores em 2023, fala pela primeira vez após saída do Tricolor por briga com o técnico Mano Menezes

Marcelo lembrou da escolha por voltar ao Fluminense, revelando que o lado sentimental foi a principal motivação para o retorno, consolidado em 2023. Celebrou, então, a inédita conquista da Libertadores por parte do Tricolor, antes de agradecer parentes e funcionários do clube, incluindo o presidente Mário Bittencourt (ainda que sem nomeá-lo).

O lateral-esquerdo Marcelo se pronunciou pela primeira vez após a rescisão com o Fluminense . Na noite deste domingo (3), o jogador fez um texto de despedida em sua conta no Instagram, dando uma espécie de ‘indireta’ ao fim da mensagem (leia abaixo).

Confira o texto de Marcelo

“Eu vivi uma etapa magnífica neste clube. Há quase dois anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental com o time. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternizado no reformado Estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos moleques de Xerém.

Quero agradecer à minha mulher Clarice, aos meus filhos Liam e Enzo, por estarem sempre ao meu lado e por todo o sacrifício que fizeram por mim.

Tenho orgulho do que conquistei e agradeço a todos que tornaram esse momento único, especialmente ao presidente, funcionários e aos meus companheiros de equipe. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Sempre levarei o Fluminense em meu coração.