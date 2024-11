Luiz Henrique, do Botafogo, se soma à luta contra o racismo

Icônica celebração contra o Flamengo marca a adesão do atacante do Glorioso à causa. Leia mais!

Astro do Botafogo, Luiz Henrique já disse que vive o auge da carreira. Na final desta edição da Copa Libertadores e ajudando o Glorioso a manter a liderança do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 tem também suas preocupações fora de campo. Uma delas é a luta contra o racismo, como expressou, em entrevista ao “Esporte Espetacular” neste domingo (3). Ele, então, se soma à causa, como outros nomes de peso do futebol mundial, como Vini Júnior, do Real Madrid.

No primeiro turno do Brasileirão, Luiz Henrique marcou na vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. Na celebração, utilizou a máscara do Pantera Negra, personagem eternizado pelo ator Chadwick Boseman, morto em agosto de 2020. Para a fera, o gesto é, portanto, um símbolo na batalha contra a discriminação racial.

“Quis fazer essa comemoração, quis trazer pra mim também, porque sou um jovem negro assim. É uma luta contra o racismo que a gente luta diariamente. Então, por isso que eu trouxe essa comemoração para mim também”, disse o atacante alvinegro.