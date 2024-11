Lazio x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

Lazio e Cagliari se enfrentam nesta segunda-feira (4), em partida que encerra a 11ª rodada do Campeonato Italiano. A bola vai rolar às 16h45, no Estádio Olímpico de Roma. A equipe da casa briga pelo título, enquanto o time da Sardenha luta contra a degola.

Como chega a Lazio

A Águia não poderá contar com o meia Lazzari, lesionado, com o lateral-esquerdo Nuno Tavares, suspenso com cartão vermelho, e com o meia Zaccani, doente. O volante Rovella é dúvida, pois está em recuperação de lesão. A Lazio soma 19 pontos após 10 rodadas.

Como chega o Cagliari

A equipe do interior da Itália tem quatro dúvidas para a partida: Jankto, Lapadula, Wieteseka e Mutandwa, todos em fase final de recuperação de lesão.

LAZIO X CAGLIARI

Campeonato Italiano – 11ª rodada