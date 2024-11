Kardec celebra primeiro gol no ano e vê Atlético-MG vivo: ‘Todos nós acreditamos’

Centroavante marcou em seu primeiro toque na bola e deixou Galo com esperanças do título da Copa do Brasil na semana que vem Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG perdeu para o Flamengo por 3 a 1 neste domingo (3/11), no Maracanã e largou atrás na disputa pelo título da Copa do Brasil. O Galo perdia o jogo por 3 a 0, mas Alan Kardec, poucos segundos após entrar em campo, alimentou a esperança do torcedor na decisão. Contudo, este foi o primeiro gol de Kardec na temporada. O centroavante, após a partida, admitiu que vem de um ano muito a baixo, mas teve a felicidade de conseguir balançar as redes em um momento tão importante para o Atlético.