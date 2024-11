Inter de Milão derrota Venezia com gol de Lautaro Martínez

Neste domingo (3), a Inter de Milão sofreu, mas bateu o Venezia por 1 a 0, no San Siro, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O único gol saiu com Lautaro Martínez. Com a vitória, a Internazionale chegou aos 24 pontos e aparece na vice-liderança do Scudetto. Enquanto isso, o Venezia é o 18º, com oito pontos.

Na próxima jornada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão faz confronto direto pela liderança diante do Napoli, em casa. O Venezia busca a sua recuperação contra o Parma.

Pressão da Inter de Milão

O jogo se desenhou como todos imaginavam. Melhor tecnicamente, a Inter de Milão ficou no campo ofensivo e martelava em busca do seu gol. Lautaro Martínez assustou em voleio da entrada da grande área e, pouco depois, Thurram teve a melhor chance. Ele ganhou do zagueiro, saiu na cara do goleiro e soltou o pé. A bola ganhou altura e saiu por cima do gol.