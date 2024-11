Gabigol toma bronca de Filipe Luís e marca gol poucos segundos depois

Atacante e treinador discutiram forte um minuto antes do segundo gol do Flamengo na decisão da Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

Filipe Luís e Gabigol protagonizaram a principal cena do primeiro tempo, da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG, neste domingo (03/11), no Maracanã. O treinador deu uma bronca no atacante por um erro de posicionamento na beira do gramado. Contudo, poucos segundos depois, o camisa 99 balançou as redes. Tudo começou com um erro de posicionamento de Gabigol. O atacante, primeiramente, tomou uma bronca do volante Gerson. Depois, Filipe Luís gritou para o jogador na intenção de passar instruções e ele não olhou. Assim, veio a segunda bronca.