Fortaleza alcança recorde com vitória sobre o Juventude

Fortaleza aplica 3 a 0 fora de casa, chega aos 60 pontos no Brasileirão, a melhor marca de um nordestino no Brasileirão de pontos corridos

A vitória do Fortaleza sobre o Juventude, na noite do último sábado (2) foi para lá de especial para o Leão. Afinal, a equipe cearense segue sonhando com o título brasileiro. No entanto, o mais importante é que o triunfo consolidou a campanha da equipe de Juan Pablo Vojvoda como a melhor de uma equipe nordestina na era dos pontos corridos com 20 times. Tal formato é disputado desde 2003.

O Fortaleza, mesmo com apenas 32 rodadas, chegou aos 60 pontos, superando os 59 conquistados por Vitória em 2013 e Sport, dois anos depois. Como restam mais seis jogos, os cearenses podem somar mais 18 pontos. Portanto, terminariam a competição com 78. Fato é que, mesmo que perca todas, o Tricolor terminará com campanha melhor do que a dos rivais nordestinos.

A campanha do Fortaleza até aqui tem 17 vitórias, nove empates e seis derrotas, com 44 gols marcados e 32 sofridos.