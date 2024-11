Flamengo x Atlético-MG: apesar de rivalidade, clima é pacífico no entorno do Maracanã

Expectativa é de mais de 60 mil torcedores no Maracanã, palco do jogo de ida da final da Copa do Brasil deste domingo (3)

Apesar da grande rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG, que data dos anos 80, os arredores do Maracanã contam com clima amigável. Afinal, o palco da decisão da Copa do Brasil deste domingo (3), pelo jogo de ida, conta com segurança reforçada.

Os torcedores do Atlético, visitante da tarde, foram em peso ao Maior do Mundo. Assim como, é claro, os donos da casa. O clima, porém, é pacífico, sem que nenhum foco de briga fosse identificado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Na goleada do Tottenham, Richarlison volta a se machucar