Flamengo e Atlético-MG escalados para final da Copa do Brasil

Confira as escalações dos rivais para o jogão no Maracanã, que abre a decisão do principal mata-mata brasileiro Crédito: Jogada 10

Os finalistas da Copa do Brasil já estão escalados para o jogo de ida, neste domingo (3), no Maracanã. Flamengo e Atlético-MG já divulgaram as equipes que vão a jogo a partir das 16h (de Brasília). LEIA MAIS: Flamengo x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30 É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Flamengo de Filipe Luís confirma um time com dois zagueiros: Léo Ortiz e Léo Pereira – Wesley e Alex Sandro são os laterais. Evertton Araújo começa jogando ao lado de Gerson e Arrascaeta no meio-campo. No ataque, Michael e Plata fazem companhia a Gabi.

Escalação do Flamengo NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O MENGÃO ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O ATLÉTICO-MG, PELA FINAL DA @CopaDoBrasilCBF! #VamosFlamengo #FLAxCAM pic.twitter.com/7TGT5EKaVx — Flamengo (@Flamengo) November 3, 2024