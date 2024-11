Filipe Luís enaltece Gabigol ‘decisivo’ em final: ‘Uma de suas melhores versões’

O Flamengo viu o Gabigol ”das antigas” aparecer e decidir para a equipe neste domingo (3/11). Afinal, o centroavante marcou dois na vitória do Rubro-Negro por 3 a 1 em cima do Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. A atuação foi muito elogiada não só pela torcida, mas também pelo técnico Filipe Luís. Assim, após a partida, o treinador enalteceu a atuação do jogador e explicou a ”briga” que teve com o camisa 99 ainda no primeiro tempo.

“Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Você tem ou não tem. Existe um ditado de que o gol se compra, e concordo muito. O Gabriel tem gol, não à toa é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores em finais. hoje vimos uma das melhores versões dele no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos. Se dedicou, tratou, fez academia quando tinha que fazer, viu vídeo quando tinha que ver. Não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje colheu os frutos. Acredito que ele ainda tem muito pela frente a oferecer, e não pode parar por aí”, disse Filipe Luís, que prosseguiu.