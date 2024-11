Corinthians ainda sonha com Copa do Brasil e Liberta em 2025

Corinthians precisa de vaga na Libertadores do ano que vem para se garantir também na Copa do Brasil de 2025; aproveitamento teria que ser alto

Ainda há esperança para o corintiano ver o seu time disputando a Copa do Brasil de 2025. Para tal, porém, só um jeito, para lá de improvável: classificar-se para a Libertadores de 2025. Assim, o Corinthians precisaria emplacar uma sequência de vitórias no Brasileirão.

O Corinthians encontra-se em 15º no Brasileirão, com 35 pontos. Dessa forma, o desafio principal agora é se garantir na primeira divisão no ano que vem. Faltam sete rodadas, e o mais provável é que o Timão fique com uma das vagas na Sul-Americana de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pensando em Libertadores e, consequentemente, Copa do Brasil de 2025, o Corinthians precisa torcer para que o G6 se transforme em G9. E, depois, naturalmente, terá que pontuar bem. No ano passado, o nono colocado foi o Inter, com 55 pontos. Assumindo esta linha de corte, o Timão precisaria de 20 pontos em 21 possíveis, ou seja, 100% de aproveitamento nesta reta final de Brasileirão.